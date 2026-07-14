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AGENDA · Saint-Lary-Soulan

Conférence et visite avec Olivier Blanchet sur son ouvrage Les lacs d’Aure et du Louron Saint-Lary-Soulan

vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Adresse
SAINT-LARY-SOULAN
Ville
65170 Saint-Lary-Soulan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Saint-Lary-Soulan

Conférence et visite avec Olivier Blanchet sur son ouvrage Les lacs d’Aure et du Louron

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-17

VENDREDI 17 juillet 18H
Conférence audiovisuelle
Salle des conférences de la Mairie de Saint-Lary Soulan

SAMEDI 18 juillet 11H
VISITE DU BARRAGE DE cap de long
12h30 Déjeuner au restaurant “mon bistrot préféré”
Gratuit sur inscription. (Repas payant).
Co-voiturage possible. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de
Saint-Lary Soulan à 10h (Réservation obligatoire pour le déjeuner)
Renseignements et réservation Association du Livre Pyrénéen d’Aure et de Sobrarbe par mail livrepyreneenauresobrarbe@gmail.com
ou au 05 62 39 50 81 (office de tourisme de Saint-Lary)   .

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie   livrepyreneenauresobrarbe@gmail.com

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English :

FRIDAY, July 17, 6:00 p.m.
Audiovisual presentation
Conference Room at Saint-Lary Soulan Town Hall

SATURDAY, July 18, 11:00 a.m.
TOUR OF THE CAP DE LONG DAM
12:30 p.m.: Lunch at the restaurant “Mon Bistrot Préféré”
Free with registration. (Lunch not included).
Carpooling available. Meet in front of the Saint-Lary Soulan Tourist Office
at 10:00 a.m. (Reservations required for lunch)

L’événement Conférence et visite avec Olivier Blanchet sur son ouvrage Les lacs d’Aure et du Louron Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-06 par OT de St Lary|CDT65

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