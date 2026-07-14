Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Conférence et visite avec Olivier Blanchet sur son ouvrage Les lacs d’Aure et du Louron

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-17

VENDREDI 17 juillet 18H

Conférence audiovisuelle

Salle des conférences de la Mairie de Saint-Lary Soulan

SAMEDI 18 juillet 11H

VISITE DU BARRAGE DE cap de long

12h30 Déjeuner au restaurant “mon bistrot préféré”

Gratuit sur inscription. (Repas payant).

Co-voiturage possible. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de

Saint-Lary Soulan à 10h (Réservation obligatoire pour le déjeuner)

Renseignements et réservation Association du Livre Pyrénéen d’Aure et de Sobrarbe par mail livrepyreneenauresobrarbe@gmail.com

ou au 05 62 39 50 81 (office de tourisme de Saint-Lary) .

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie livrepyreneenauresobrarbe@gmail.com

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English :

FRIDAY, July 17, 6:00 p.m.

Audiovisual presentation

Conference Room at Saint-Lary Soulan Town Hall

SATURDAY, July 18, 11:00 a.m.

TOUR OF THE CAP DE LONG DAM

12:30 p.m.: Lunch at the restaurant “Mon Bistrot Préféré”

Free with registration. (Lunch not included).

Carpooling available. Meet in front of the Saint-Lary Soulan Tourist Office

at 10:00 a.m. (Reservations required for lunch)

L’événement Conférence et visite avec Olivier Blanchet sur son ouvrage Les lacs d’Aure et du Louron Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-06 par OT de St Lary|CDT65