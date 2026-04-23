Fête Nationale du 14 juillet SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Fête Nationale du 14 juillet

SAINT-LARY-SOULAN Parking de la télécabine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le 14 juillet, sortez les drapeaux et les pas de danse.

Dès 21h, rendez-vous sur le parking de la télécabine pour une soirée festive avec un concert !

Ambiance garantie avant de lever les yeux vers le ciel pour le feu d’artifice, tiré à 23h.

Une belle soirée d’été à partager en famille ou entre amis.

Gratuit. Evénement susceptible d’être modifié ou annulé en fonction des intempéries. .

SAINT-LARY-SOULAN Parking de la télécabine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

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English :

On July 14th, get out the flags and the dance steps.

From 9pm, head to the gondola parking lot for a festive evening with a concert!

The atmosphere is guaranteed before looking up to the sky for the fireworks display at 11pm.

A beautiful summer evening to share with family and friends.

L’événement Fête Nationale du 14 juillet Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de St Lary|CDT65