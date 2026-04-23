Fête Nationale du 14 juillet SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Fête Nationale du 14 juillet SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mardi 14 juillet 2026.
Saint-Lary-Soulan
Fête Nationale du 14 juillet
SAINT-LARY-SOULAN Parking de la télécabine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le 14 juillet, sortez les drapeaux et les pas de danse.
Dès 21h, rendez-vous sur le parking de la télécabine pour une soirée festive avec un concert !
Ambiance garantie avant de lever les yeux vers le ciel pour le feu d’artifice, tiré à 23h.
Une belle soirée d’été à partager en famille ou entre amis.
Gratuit. Evénement susceptible d’être modifié ou annulé en fonction des intempéries. .
SAINT-LARY-SOULAN Parking de la télécabine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
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English :
On July 14th, get out the flags and the dance steps.
From 9pm, head to the gondola parking lot for a festive evening with a concert!
The atmosphere is guaranteed before looking up to the sky for the fireworks display at 11pm.
A beautiful summer evening to share with family and friends.
L’événement Fête Nationale du 14 juillet Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de St Lary|CDT65
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