Informations pratiques

Schirmeck

Conférence et visite de la Synagogue

51 rue des Ecoles Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, profitez d’une conférence sur l’Abbé Grégoire et le Pasteur Oberlin par Joseph Musser à 15h, suivie de la visite libre de la synagogue jusqu’à 18h.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, profitez d’une conférence sur l’Abbé Grégoire et le Pasteur Oberlin par Mgr Joseph MUSSER, suivie de la visite libre de la synagogue jusqu’à 18h.

Deux hommes d’exception, aux itinéraires différents mais aux convictions communes, qui deviennent des amis le Pasteur Oberlin à Waldersbach, soucieux du développement humain et spirituel, pédagogue et innovateur dans bien des domaines l’abbé Grégoire portant les mêmes soucis mais engagé comme un des acteurs estimé et respecté de la Révolution Française, luttant pour des causes humanitaires comme l’émancipation des Juifs, l’abolition de l’esclavage…. et donnant en exemple son ami Oberlin pour le travail qu’il fait dans le Ban de la Roche. .

51 rue des Ecoles Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 63 80

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English :

As part of European Heritage Days, enjoy a lecture on Abbé Grégoire and Pastor Oberlin by Joseph Musser at 3:00 p.m., followed by a self-guided tour of the synagogue until6 p.m.

L’événement Conférence et visite de la Synagogue Schirmeck a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche