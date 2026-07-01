Informations pratiques

Schirmeck

Visites commentées ‘Vorbrück-Schirmeck’ sur les traces d’un camp oublié

Allée du Souvenir Français Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 09:00:00

fin : 2026-08-18 13:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-08

Durant 4 h, un guide-médiateur entraînera les visiteurs à la découverte du camp de sûreté de Schirmeck, qui accueillit 15 000 Alsaciens-Mosellans réfractaires au régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale.

Trois temps forts rythmeront cette visite commentée l’évocation du contexte historique de la création du camp, à travers la visite de quelques salles du Mémorial, pendant 1h une présentation d’objets et archives issus de ce camp, sortis exceptionnellement des réserves du Mémorial, durant 15 mn une balade de 5 km sur les communes de Schirmeck et La Broque, de 2h30 environ, à la découverte des lieux historiques et emblématiques du camp. Prévoir de bonnes chaussures de marche. .

Allée du Souvenir Français Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 45 50 contact@memorial-alsace-moselle.com

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English :

L’événement Visites commentées ‘Vorbrück-Schirmeck’ sur les traces d’un camp oublié Schirmeck a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche