À la découverte des collections, Mémorial Alsace-Moselle, Schirmeck

Informations pratiques

À la découverte des collections Samedi 19 septembre, 11h00, 16h30 Mémorial Alsace-Moselle Bas-Rhin

Gratuit, limités à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Plongez au cœur des réserves !

A travers une sélection d’objets et d’archives, découvrez l’histoire de l’Alsace et de la Moselle autrement. Des documents historiques aux objets du quotidien, laissez-vous transporter dans le passé de ces territoires ballotés entre France et Allemagne. Vivez un voyage unique dans le temps, au plus près des objets qui ont façonné notre mémoire collective.

Mémorial Alsace-Moselle All. du Souvenir Français, 67130 Schirmeck Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est 0388474550 https://www.memorial-alsace-moselle.com/ https://www.instagram.com/memorialsacemoselle/?hl=fr;https://www.facebook.com/MemorialAlsaceMoselle [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 47 45 50 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@memorial-alsace-moselle.com »}] Le Mémorial d’Alsace Moselle est un concept de musée résolument novateur. Par des décors, des films, et plus de 1000 documents, c’est toute l’Histoire de l’Alsace et de la Moselle, de 1870 à nos jours, qui est dévoilée. Au travers de 15 salles, on est tour à tour embarqué dans le train de l’évacuation de 1939, au cœur de la Ligne Maginot, sensibilisé à la germanisation, ou sous le joug du régime nazi. De 1940 à 1945, l’Alsace et la Moselle furent la seule partie du territoire français à être annexée de fait au IIIe Reich et à connaître l’extrême violence d’un régime totalitaire.

On découvre ensuite le drame de l’incorporation de force, l’aventure de la résistance et l’ampleur du conflit mondial. Pas à pas, la réconciliation franco-allemande se profile et la construction de l’Europe conclut ce périple entre deux frontières. Personne ne reste indifférent, on s’interroge, on se souvient, on découvre et on se passionne.

Cette situation ne peut se comprendre sans revenir sur les traces d’une région longtemps disputée par la France et l’Allemagne, et aujourd’hui riche des cultures héritées de cette longue lutte.

Ce lieu offre une leçon d’histoire à la portée universelle qui nous enseigne la nécessité qu’il y a à unir les Européens dans leur diversité et dans le respect de la dignité de chacun pour leur offrir la paix et la liberté. L’espace final est consacré à la construction européenne. Présence de Parking, table de pique-nique, accès via le train (15 minutes à pied), accessible en vélo et Vélo à Assistance électrique (rechargement possible)

Plongez au cœur des réserves !

©Mémorial Alsace-Moselle