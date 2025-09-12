Conférence Étape du Festival Pêcheurs du monde Le Port Terrasse panoramique Guilvinec

Le Port Terrasse panoramique Auditorium d’Haliotika Guilvinec Finistère

Début : 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19 20:00:00

2026-03-19

Pour la seconde fois, les Conférences du Jeudi accueillent le Festival Pêcheurs du monde.

Lancé en 2008 à Lorient, il est unique en Europe il scrute la vie des pêcheurs et des peuples de la mer à travers une quarantaine de films inédits chaque année — documentaires, fictions ou animations et nourrit les débats entre réalisateurs, scientifiques, pêcheurs et public.

Sur réservation, nombre de place limitées dans l’auditorium. .

Le Port Terrasse panoramique Auditorium d’Haliotika Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 28 38

