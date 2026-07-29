Informations pratiques

Le Teich

Conférence Exploration de Mars

1 Rue du Port Le Teich Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30 20:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Ce jeudi 30 juillet, le Spacebus vous donne rendez-vous à la halle du port du Teich pour une journée de découverte de l’espace !

À travers sa conférence Exploration de Mars eau et recherche de traves de vie, les résultats dérières les grandes annonces Aurélien Stcherbinine, chercheur à l’IRAP, nous fera découvrir les plus récentes avancées de l’exploration martienne.

Depuis un demi-siècle, la Planète Rouge a été une cible de choix de l’exploration spatiale avec plus de 25 sondes qui se sont placées en orbite ou posées à sa surface et ont permis de révolutionner notre compréhension de la planète. De la présence d’eau liquide à la recherche de potentielles traces de vie, quels sont les résultats scientifiques à l’origine des fantasmes qui aiment à être projetés sur Mars ?

Entrée libre, à 19h à la salle multimédia de la Réserve ornithologique du Teich. .

1 Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33

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English : Conférence Exploration de Mars

L’événement Conférence Exploration de Mars Le Teich a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Le Teich