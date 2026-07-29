Conférence Exploration de Mars Le Teich
jeudi 30 juillet 2026 · Le Teich
Informations pratiques
Le Teich
Conférence Exploration de Mars
1 Rue du Port Le Teich Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 20:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Ce jeudi 30 juillet, le Spacebus vous donne rendez-vous à la halle du port du Teich pour une journée de découverte de l’espace !
À travers sa conférence Exploration de Mars eau et recherche de traves de vie, les résultats dérières les grandes annonces Aurélien Stcherbinine, chercheur à l’IRAP, nous fera découvrir les plus récentes avancées de l’exploration martienne.
Depuis un demi-siècle, la Planète Rouge a été une cible de choix de l’exploration spatiale avec plus de 25 sondes qui se sont placées en orbite ou posées à sa surface et ont permis de révolutionner notre compréhension de la planète. De la présence d’eau liquide à la recherche de potentielles traces de vie, quels sont les résultats scientifiques à l’origine des fantasmes qui aiment à être projetés sur Mars ?
Entrée libre, à 19h à la salle multimédia de la Réserve ornithologique du Teich. .
1 Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33
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English : Conférence Exploration de Mars
L’événement Conférence Exploration de Mars Le Teich a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Le Teich
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