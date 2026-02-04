Conférence Femmes en lutte dans les Vosges de l’entre-deux-guerres (1919-1939) Archives Départementales Épinal

Conférence Femmes en lutte dans les Vosges de l’entre-deux-guerres (1919-1939)

Archives Départementales 4 avenue pierre Blanck Épinal Vosges

par Philippe ALEXANDRE, professeur émérite à l’Université de Lorraine, CRULH

Dans les Vosges de l’entre-deux-guerres, des femmes ont mené une lutte active pour obtenir des droits politiques ; l’Union française pour le suffrage des femmes, soutenue par le maire d’Epinal, Augustin Baudoin, en est un exemple. Quelques personnalités ont marqué l’espace public vosgien, comme la socialiste Alice Piton, l’avocate Suzanne Chevreux ou l’écrivaine Geneviève d’Auvenel. Dans le contexte politique et social de cette période, l’engagement des Vosgiennes a montré à quel point les revendications féminines étaient justifiées.

Illustration 1936 à Remiremont Un cortège de grévistes auquel des femmes prennent part, Coll. particulière

Archives Départementales 4 avenue pierre Blanck Épinal 88000 Vosges Grand Est

English :

by Philippe ALEXANDRE, Professor Emeritus at the University of Lorraine, CRULH

In the Vosges between the wars, women actively fought for political rights; the Union française pour le suffrage des femmes, supported by Epinal mayor Augustin Baudoin, is a case in point. A number of personalities left their mark on the Vosges public sphere, such as socialist Alice Piton, lawyer Suzanne Chevreux and writer Geneviève d?Auvenel. In the political and social context of this period, the commitment of Vosgiennes showed the extent to which women?s demands were justified.

Illustration: 1936 in Remiremont A procession of strikers in which women take part, Coll. particulière

