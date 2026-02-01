Le défi du Panthéon La Glucoserie Épinal
Le défi du Panthéon La Glucoserie Épinal mercredi 18 février 2026.
Le défi du Panthéon
La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-25 18:00:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-02-25 2026-04-22 2026-04-29
Les dieux romains sont de retour parmi nous et s’ennuient fermement. Ils ont alors décidé de vous mettre à l’épreuve pour les divertir. Comme Heraclès et ses douze travaux, venez tenter de résoudre leur épreuves qu’ils vous ont préparé.
À partir de 10 ans
Durée 60 minutes
Par groupe de 2 à 5 personnesTout public
La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12
English :
The Roman gods are back and bored. So they’ve decided to put you to the test to entertain them. Just like Heracles and his twelve labors, come and try to solve the tests they’ve prepared for you.
Ages 10 and up
Duration: 60 minutes
Groups of 2 to 5
L’événement Le défi du Panthéon Épinal a été mis à jour le 2026-02-04 par OT EPINAL ET SA REGION