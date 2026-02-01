Le défi du Panthéon La Glucoserie Épinal

Le défi du Panthéon

La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-25 18:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25 2026-04-22 2026-04-29

Les dieux romains sont de retour parmi nous et s’ennuient fermement. Ils ont alors décidé de vous mettre à l’épreuve pour les divertir. Comme Heraclès et ses douze travaux, venez tenter de résoudre leur épreuves qu’ils vous ont préparé.

À partir de 10 ans

Durée 60 minutes

Par groupe de 2 à 5 personnesTout public

0 .

La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12

English :

The Roman gods are back and bored. So they’ve decided to put you to the test to entertain them. Just like Heracles and his twelve labors, come and try to solve the tests they’ve prepared for you.

Ages 10 and up

Duration: 60 minutes

Groups of 2 to 5

