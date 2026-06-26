Informations pratiques

Piriac-sur-Mer

Conférence Frères et soeurs sans rivalités La Turballe

Salle de la Licorne, la Marjolaine Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:15:00

fin : 2026-07-01 20:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Entre frères et sœurs des disputes, des tensions, de la rivalité peuvent survenir.

Sophie Brengard vous présentera l’Approche Faber & Mazlish, également connue sous le nom de Approche parler/écouter , une méthode innovante qui vise à améliorer la communication entre les adultes et les enfants, quelque soit leur âge, tout en résolvant les conflits de manière bienveillante.

Conférence proposée par le Pôle Enfance Jeunesse de Piriac-sur-Mer et les PEP.

Inscription obligatoire Mme Haincaud au 02 40 23 43 45 ou par mail pej.mairie@piriac-sur-mer.fr .

Salle de la Licorne, la Marjolaine Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr

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English :

L’événement Conférence Frères et soeurs sans rivalités La Turballe Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44