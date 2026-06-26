Conférence Frères et soeurs sans rivalités La Turballe Piriac-sur-Mer
mercredi 1 juillet 2026 · Piriac-sur-Mer
Informations pratiques
Piriac-sur-Mer
Conférence Frères et soeurs sans rivalités La Turballe
Salle de la Licorne, la Marjolaine Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:15:00
fin : 2026-07-01 20:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Entre frères et sœurs des disputes, des tensions, de la rivalité peuvent survenir.
Sophie Brengard vous présentera l’Approche Faber & Mazlish, également connue sous le nom de Approche parler/écouter , une méthode innovante qui vise à améliorer la communication entre les adultes et les enfants, quelque soit leur âge, tout en résolvant les conflits de manière bienveillante.
Conférence proposée par le Pôle Enfance Jeunesse de Piriac-sur-Mer et les PEP.
Inscription obligatoire Mme Haincaud au 02 40 23 43 45 ou par mail pej.mairie@piriac-sur-mer.fr .
Salle de la Licorne, la Marjolaine Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence Frères et soeurs sans rivalités La Turballe Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
À voir aussi à Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique)
- Exposition photographies concours Place Vignioboul Piriac-sur-Mer 2 juillet 2026
- Architectures Exposition de Sylvie Lavenac-Bouliet Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer 2 juillet 2026
- Exposition Architectures Rencontre avec Sylvie Lavenac-Bouliet Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer 2 juillet 2026
- Rencontre avec Sylvie Lavenac-Bouliet Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer 2 juillet 2026
- Vide-greniers du Moulin Bouteiller Rue de la Tranchée Piriac-sur-Mer 5 juillet 2026