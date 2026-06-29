Exposition photographies concours Place Vignioboul Piriac-sur-Mer

Piriac-sur-Mer

Exposition photographies concours

Place Vignioboul Médiathèque Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21

Pour cette édition, l’équipe municipale a souhaité mettre à l’honneur les arbres, d’où qu’ils soient et quel que soit ce qu’ils représentent à vos yeux.

Les participants ont ainsi été invités à laisser libre cours à leur imagination et à leur créativité pour capturer l’arbre dans toutes ses dimensions sa morphologie, ses matières, son rôle environnemental, ou encore sa symbolique.

En devenir ou majestueux, les arbres expriment à la fois fragilité et force. Leur enracinement est source de vie, tandis que leurs formes et leurs couleurs nourrissent l’inspiration, tant dans la nature que dans l’imaginaire collectif. À travers les regards des photographes, c’est un véritable voyage sensible qui nous est proposé, révélant les multiples liens qui nous unissent à eux.

Nous vous invitons à venir découvrir cette exposition et à partager ces visions artistiques qui mettent en lumière toute la richesse et la beauté du monde végétal. .

Place Vignioboul Médiathèque Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr

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L’événement Exposition photographies concours Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44