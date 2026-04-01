Conférence Place Henri Sibor Garlin
Conférence Place Henri Sibor Garlin vendredi 24 avril 2026.
Garlin
Conférence
Place Henri Sibor Médiathèque Garlin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
La médiathèque de Garlin accueille Annie Olazabal, pour la présentation de son livre Le passeur qui revient sur l’histoire de son père, Michel Olazabal, passeur dans les Pyrénées sous l’Occupation qui a sauvé la vie à 953 personnes. .
Place Henri Sibor Médiathèque Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 42 25 mediatheque.garlin@gmail.com
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English : Conférence
L’événement Conférence Garlin a été mis à jour le 2026-04-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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