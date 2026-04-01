Conférence Place Henri Sibor Garlin

Garlin

Conférence

Place Henri Sibor Médiathèque Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

La médiathèque de Garlin accueille Annie Olazabal, pour la présentation de son livre Le passeur qui revient sur l’histoire de son père, Michel Olazabal, passeur dans les Pyrénées sous l’Occupation qui a sauvé la vie à 953 personnes. .

Place Henri Sibor Médiathèque Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 42 25 mediatheque.garlin@gmail.com

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English : Conférence

L’événement Conférence Garlin a été mis à jour le 2026-04-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran