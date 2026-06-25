Conference Gentilhommières et Mousquetaires Centre culturel Ambille Arette
Conference Gentilhommières et Mousquetaires Centre culturel Ambille Arette mercredi 5 août 2026.
Arette
Conference Gentilhommières et Mousquetaires
Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Rencontre avec Alix Bastian
Plongez dans l’univers fascinant des gentilhommières et des mousquetaires à travers une rencontre avec Alix Bastian, proposée dans le cadre de l’Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe Route d’Artagnan .
Une invitation à découvrir l’histoire, le patrimoine et l’héritage des célèbres mousquetaires, entre aventures, traditions et mémoire des territoires traversés par cette route culturelle européenne.
Une rencontre proposée au Centre Culturel Ambille à Arette, pour un voyage dans le temps sur les traces de d’Artagnan et de son époque. .
Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59 culture@arette64.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conference Gentilhommières et Mousquetaires
L’événement Conference Gentilhommières et Mousquetaires Arette a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Arette (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier informatique Centre culturel Ambille Arette 30 juin 2026
- La Pierre Saint-Martin en VTTAE Arette 1 juillet 2026
- Musique en Mai diathèque Sieste musicale dans le jardin Centre culturel Ambille Arette 1 juillet 2026
- Balade à vélo électrique Rdv Office de tourisme Arette 2 juillet 2026
- Randonner avec un chien nordique à La Pierre Saint-Martin Arette 2 juillet 2026