Conference Gentilhommières et Mousquetaires Centre culturel Ambille Arette

Arette

Conference Gentilhommières et Mousquetaires

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Rencontre avec Alix Bastian

Plongez dans l’univers fascinant des gentilhommières et des mousquetaires à travers une rencontre avec Alix Bastian, proposée dans le cadre de l’Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe Route d’Artagnan .

Une invitation à découvrir l’histoire, le patrimoine et l’héritage des célèbres mousquetaires, entre aventures, traditions et mémoire des territoires traversés par cette route culturelle européenne.

Une rencontre proposée au Centre Culturel Ambille à Arette, pour un voyage dans le temps sur les traces de d’Artagnan et de son époque. .

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59 culture@arette64.fr

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English : Conference Gentilhommières et Mousquetaires

L’événement Conference Gentilhommières et Mousquetaires Arette a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn