Informations pratiques

Arette

Tournoi de Mini-Golf Ludique

Mini golf Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-07-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Venez participer à notre tournoi de mini-golf ludique ! En famille ou entre amis, relevez le défi dans une ambiance conviviale et tentez de réaliser le meilleur score. Rires et bonne humeur garantis !

Location du matériel en billetterie

Inscription avant 12 h .

Mini golf Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 81 51 23

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English : Tournoi de Mini-Golf Ludique

L’événement Tournoi de Mini-Golf Ludique Arette a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn