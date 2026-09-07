CONFÉRENCE – « George Sand commémorée ou la fabrique d’une icône », Médiathèque centre-ville, Orléans

Informations pratiques

CONFÉRENCE – « George Sand commémorée

ou la fabrique d’une icône » Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque centre-ville Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Depuis sa disparition en 1876, George Sand n’a jamais cessé d’être présente dans la mémoire collective. Mais cette présence n’a rien d’immobile : au fil des décennies et des commémorations, son image s’est transformée, enrichie, réinventée. D’abord figure intime du Berry, célébrée comme la « Bonne Dame de Nohant », proche des paysans et de la terre, elle devient progressivement une autrice emblématique de l’école républicaine, porteuse de valeurs de solidarité et d’humanisme.

En écho à cette conférence, des documents patrimoniaux de presse ancienne consacrés à George Sand seront visibles en vitrine dans le hall de la médiathèque du 1er au 16 octobre 2026.

Intervention de Vanessa Weinling, directrice du Musée George Sand et de la Vallée noire

Médiathèque centre-ville 1 place Gambetta, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33238684545 https://mediatheques.orleans.fr

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