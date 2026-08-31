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AGENDA · Orthez

Conférence Georges Rousse Le Pixel Orthez

mercredi 14 octobre 2026 · Le Pixel · Orthez

Conférence Georges Rousse Le Pixel Orthez

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Le Pixel
Adresse
20 avenue de la Moutète
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Conférence Georges Rousse

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 18:30:00
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Dans le cadre du programme artistique Les mercredis de l’art .
Conférence animée par Sophie Limare, agrégée d’arts plastiques, docteure en esthétique et théorie de l’art, enseignante à l’université de Bordeaux.
Vous comprendrez comment des lieux abandonnés peuvent reprendre vie grâce aux illusions d’optiques et aux anamorphoses qui relient couleur et espace.

Tout public.
Ces conférences visent à faire acquérir des repères culturels, de façon dynamique et intelligible, à travers la (re)découverte d’un ou une artiste, d’un chef d’œuvre, ou encore d’un thème transversal majeur dans l’histoire de l’art classique et contemporain.   .

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   lesmercredisdelart1@gmail.com

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English : Conférence Georges Rousse

L’événement Conférence Georges Rousse Orthez a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Coeur de Béarn

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