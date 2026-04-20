Thiviers

Conférence Gesticulée Folie Décoloniale par Sandrine Gashonga

191, route des Bourdons Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Sandrine Gashonga raconte son exil du Rwanda au Luxembourg et son parcours de femme noire, militante et usagère des soins psychiatriques. Cette conférence gesticulée relie histoire coloniale et santé mentale pour décrypter le racisme et le colonialisme

Une performance politico-intime qui mêle témoignage personnel et analyse critique.

À travers son récit d’exil du Rwanda au Luxembourg, Sandrine Gashonga partage son parcours migratoire, les raisons politiques de l’apparition de son trouble mental et son vécu de femme noire, militante, ancienne réfugiée et usagère des services psychiatriques dans un paradis fiscal.

En alternant anecdotes de vie et réflexion politique, cette conférence gesticulée met en lumière les mécanismes de domination systémiques racisme, colonialisme, impérialisme et capitalisme. Elle propose une lecture alternative de notre quotidien et questionne nos représentations

Une prise de parole singulière, sensible et percutante, qui invite à penser autrement les liens entre histoire coloniale, santé mentale et luttes sociales. .

191, route des Bourdons Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 63 85 57

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English : Conférence Gesticulée Folie Décoloniale par Sandrine Gashonga

Sandrine Gashonga recounts her exile from Rwanda to Luxembourg and her journey as a black woman, activist and user of psychiatric care. This gesticulated conference links colonial history and mental health to decipher racism and colonialism

L’événement Conférence Gesticulée Folie Décoloniale par Sandrine Gashonga Thiviers a été mis à jour le 2026-04-20 par Isle-Auvézère