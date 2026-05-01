Tchat’ Kafé L’aveuglement Le Chat Pline Thiviers
Tchat’ Kafé L’aveuglement Le Chat Pline Thiviers mardi 19 mai 2026.
Thiviers
Tchat’ Kafé L’aveuglement
Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 17:00:00
fin : 2026-05-19 19:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Le T’chat Kafé, le café littéraire des 3 e mardis de chaque mois
Le T’chat Kafé, le café littéraire des 3 e mardis de chaque mois
Perte de la vision, obscurcissement de la raison, trouble du discernement…
A noter qu’un un temps d’échange sera dédié thème aux coups de cœur quel qu’en soit le sujet .
Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 00 76 secretaire@acthiv.fr
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English : Tchat’ Kafé L’aveuglement
Le T’chat Kafé, the literary café on the 3rd Tuesday of each month
L’événement Tchat’ Kafé L’aveuglement Thiviers a été mis à jour le 2026-05-04 par Isle-Auvézère
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