Tchat’ Kafé L’aveuglement Le Chat Pline Thiviers

Thiviers

Tchat’ Kafé L’aveuglement

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 17:00:00

fin : 2026-05-19 19:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Le T’chat Kafé, le café littéraire des 3 e mardis de chaque mois

Le T’chat Kafé, le café littéraire des 3 e mardis de chaque mois

Perte de la vision, obscurcissement de la raison, trouble du discernement…



A noter qu’un un temps d’échange sera dédié thème aux coups de cœur quel qu’en soit le sujet .

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 00 76 secretaire@acthiv.fr

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English : Tchat’ Kafé L’aveuglement

Le T’chat Kafé, the literary café on the 3rd Tuesday of each month

L’événement Tchat’ Kafé L’aveuglement Thiviers a été mis à jour le 2026-05-04 par Isle-Auvézère