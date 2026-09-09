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Conférence Gesticulée LE POIDS DU SAC A DOS Café sur les quais Café sur les quais Crest

vendredi 11 septembre 2026 · Café sur les quais · Crest

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Café sur les quais
Adresse
10 rue Archinard,
Ville
26400 Crest
Département
Drôme
Tarif

Crest

Conférence Gesticulée LE POIDS DU SAC A DOS Café sur les quais

Café sur les quais 10 rue Archinard, Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Mais pourquoi j’ai l’impression de porter le poids du monde sur mes épaules ???
  .

Café sur les quais 10 rue Archinard, Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

But why do I feel like I’m carrying the weight of the world on my %E9shoulders???

L’événement Conférence Gesticulée LE POIDS DU SAC A DOS Café sur les quais Crest a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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