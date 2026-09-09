Conférence Gesticulée LE POIDS DU SAC A DOS Café sur les quais Café sur les quais Crest
vendredi 11 septembre 2026 · Café sur les quais · Crest
Informations pratiques
Crest
Conférence Gesticulée LE POIDS DU SAC A DOS Café sur les quais
Café sur les quais 10 rue Archinard, Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Mais pourquoi j’ai l’impression de porter le poids du monde sur mes épaules ???
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Café sur les quais 10 rue Archinard, Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
But why do I feel like I’m carrying the weight of the world on my %E9shoulders???
L’événement Conférence Gesticulée LE POIDS DU SAC A DOS Café sur les quais Crest a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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