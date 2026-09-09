Conférence Gesticulée LE POIDS DU SAC A DOS Café sur les quais Café sur les quais Crest

Informations pratiques

Crest

Conférence Gesticulée LE POIDS DU SAC A DOS Café sur les quais

Café sur les quais 10 rue Archinard, Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Mais pourquoi j’ai l’impression de porter le poids du monde sur mes épaules ???

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Café sur les quais 10 rue Archinard, Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

But why do I feel like I’m carrying the weight of the world on my %E9shoulders???

L’événement Conférence Gesticulée LE POIDS DU SAC A DOS Café sur les quais Crest a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme