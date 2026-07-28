Soirée de lancement festival des Rencontres AD HOC Cinéma L’Eden Crest

Informations pratiques

Crest

Soirée de lancement festival des Rencontres AD HOC

Cinéma L’Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Crest Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

tarif d’équilibre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 20:30:00

fin : 2026-09-09 23:30:00

Date(s) :

2026-09-09

Soirée de lancement du festival des Rencontres AD HOC au Cinéma l’Eden de Crest.

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Cinéma L’Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Opening night of the Rencontres AD HOC festival at the Cinéma l’Eden in Crest.

L’événement Soirée de lancement festival des Rencontres AD HOC Crest a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme