Soirée de lancement festival des Rencontres AD HOC Cinéma L’Eden Crest
mercredi 9 septembre 2026 · Cinéma L'Eden · Crest
Informations pratiques
Crest
Soirée de lancement festival des Rencontres AD HOC
Cinéma L’Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Crest Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
tarif d’équilibre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 20:30:00
fin : 2026-09-09 23:30:00
Date(s) :
2026-09-09
Soirée de lancement du festival des Rencontres AD HOC au Cinéma l’Eden de Crest.
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Cinéma L’Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Opening night of the Rencontres AD HOC festival at the Cinéma l’Eden in Crest.
L’événement Soirée de lancement festival des Rencontres AD HOC Crest a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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