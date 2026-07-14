T.O.D. Théâtre On Demand Cie 7 ans plus tard La Barbeyère Crest
mercredi 12 août 2026 · La Barbeyère · Crest
Informations pratiques
Crest
T.O.D. Théâtre On Demand Cie 7 ans plus tard
La Barbeyère 24 chemin des Acacias Crest Drôme
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-14 2026-08-16
T.O.D. est une expérience théâtrale unique avec 1 thème, 8 scènes et 4 interprètes. Le public tire au sort les scènes et les rôles, offrant une traversée du répertoire avec tous genres et époques confondus.
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La Barbeyère 24 chemin des Acacias Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 50 83 64
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English :
T.O.D. is a unique theatrical experience featuring 1 theme, 8 scenes, and 4 performers. The audience draws scenes and roles at random, offering a journey through the repertoire that spans all genres and eras.
L’événement T.O.D. Théâtre On Demand Cie 7 ans plus tard Crest a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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