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AGENDA · Crest

T.O.D. Théâtre On Demand Cie 7 ans plus tard La Barbeyère Crest

mercredi 12 août 2026 · La Barbeyère · Crest

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Barbeyère
Adresse
24 chemin des Acacias
Ville
26400 Crest
Département
Drôme
Tarif
12 12 15

Crest

T.O.D. Théâtre On Demand Cie 7 ans plus tard

La Barbeyère 24 chemin des Acacias Crest Drôme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-12 2026-08-14 2026-08-16

T.O.D. est une expérience théâtrale unique avec 1 thème, 8 scènes et 4 interprètes. Le public tire au sort les scènes et les rôles, offrant une traversée du répertoire avec tous genres et époques confondus.
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La Barbeyère 24 chemin des Acacias Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 50 83 64 

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English :

T.O.D. is a unique theatrical experience featuring 1 theme, 8 scenes, and 4 performers. The audience draws scenes and roles at random, offering a journey through the repertoire that spans all genres and eras.

L’événement T.O.D. Théâtre On Demand Cie 7 ans plus tard Crest a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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