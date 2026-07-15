Marché de Nuit Crest
vendredi 31 juillet 2026 · Crest
Informations pratiques
Crest
Marché de Nuit
quai des Marronniers et rue Maurice Long Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 23:59:00
Date(s) :
2026-07-31
Profitez de la fraîcheur d’une soirée d’été pour flâner en centre-ville, au gré des étals de nos exposants mode, accessoires, artisanat… des produits bon marché, à découvrir et partager au clair de lune.
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quai des Marronniers et rue Maurice Long Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 51 73 56 foiresmarches@mairie-crest.fr
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English :
Take advantage of a cool summer evening to stroll through the city center, among the stalls of our exhibitors: fashion, accessories, handicrafts… cheap products, to discover and share in the moonlight.
L’événement Marché de Nuit Crest a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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