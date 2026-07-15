Informations pratiques

Crest

Marché de Nuit

quai des Marronniers et rue Maurice Long Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 23:59:00

Date(s) :

2026-07-31

Profitez de la fraîcheur d’une soirée d’été pour flâner en centre-ville, au gré des étals de nos exposants mode, accessoires, artisanat… des produits bon marché, à découvrir et partager au clair de lune.

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quai des Marronniers et rue Maurice Long Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 51 73 56 foiresmarches@mairie-crest.fr

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English :

Take advantage of a cool summer evening to stroll through the city center, among the stalls of our exhibitors: fashion, accessories, handicrafts… cheap products, to discover and share in the moonlight.

L’événement Marché de Nuit Crest a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme