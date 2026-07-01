Café polyglotte Bar sur les quais Crest
jeudi 23 juillet 2026 · Bar sur les quais · Crest
Informations pratiques
Crest
Café polyglotte
Bar sur les quais 10, quai Maurice Faure Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23 20:00:00
Date(s) :
2026-07-23
PRATIQUER une langue étrangère, PARTAGER sa culture de coeur, RENCONTRER, des gens du monde entier et de Crest pour nos amis touristes !
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Bar sur les quais 10, quai Maurice Faure Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 12 95 44
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English : Café polyglotte
PRACTICE a foreign language, SHARE the culture close to your heart, MEET people from all over the world—and from Crest, for our tourist friends!
L’événement Café polyglotte Crest a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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