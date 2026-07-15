AGENDA · Crest
Prélude d’Oley Africa Chapelle des Cordelier rue du clocher Crest
vendredi 17 juillet 2026 · rue du clocher · Crest
Informations pratiques
Crest
Prélude d’Oley Africa Chapelle des Cordelier
rue du clocher Chapelle des Cordelier Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 11:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Artisanat et concert en soirée.
.
rue du clocher Chapelle des Cordelier Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes assooleyafrica@gmail.com
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English :
Crafts and an evening concert.
L’événement Prélude d’Oley Africa Chapelle des Cordelier Crest a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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