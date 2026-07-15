Prélude d’Oley Africa Chapelle des Cordelier rue du clocher Crest

Informations pratiques

Crest

Prélude d’Oley Africa Chapelle des Cordelier

rue du clocher Chapelle des Cordelier Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 11:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Artisanat et concert en soirée.

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rue du clocher Chapelle des Cordelier Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes assooleyafrica@gmail.com

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English :

Crafts and an evening concert.

L’événement Prélude d’Oley Africa Chapelle des Cordelier Crest a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme