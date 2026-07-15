Informations pratiques

Crest

Exposition Galerie Imprit Möglichkeitsräume

Imprint Galerie Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Möglichkeitsräume Une exposition de usus Uta Schneider & Ulrike Stoltz

Vernissage le Samedi 18 juillet de 17h à 19

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Imprint Galerie Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 22 02 11 info@imprints-galerie.com

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English : Exposition Galerie Imprit Möglichkeitsräume

M%F6glichkeitsr%E4ume An exhibition by usus Uta Schneider & Ulrike Stoltz

Opening reception on Saturday, July 18, from 5:00 p.m. to 7:00 p.m.

L’événement Exposition Galerie Imprit Möglichkeitsräume Crest a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme