Informations pratiques

Crest

Marchés de la Création

Cours de Joubernon Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-01

Potiers, céramistes, fabricants de bijoux… la création artisanale est à l’honneur au cours de ce marché où la matière brille. Pour le plaisir des yeux, pour le plaisir d’offrir ou de s’offrir.

.

Cours de Joubernon Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 51 73 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Potters, ceramists, jewelers… the craft creation is honored during this market where the material shines. For the pleasure of the eyes, for the pleasure of offering or to offer.

L’événement Marchés de la Création Crest a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme