Marchés de la Création Crest
samedi 18 juillet 2026 · Crest
Informations pratiques
Crest
Marchés de la Création
Cours de Joubernon Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-01
Potiers, céramistes, fabricants de bijoux… la création artisanale est à l’honneur au cours de ce marché où la matière brille. Pour le plaisir des yeux, pour le plaisir d’offrir ou de s’offrir.
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Cours de Joubernon Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 51 73 56
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English :
Potters, ceramists, jewelers… the craft creation is honored during this market where the material shines. For the pleasure of the eyes, for the pleasure of offering or to offer.
L’événement Marchés de la Création Crest a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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