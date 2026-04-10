Crest

Atelier Origamis Aquatiques

Salon des Génies 27 rue Aristide Dumont 26400 Crest Crest Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Un atelier d’origamis simples et poétiques en lien avec le monde marin. Accessible à tous.tes, j’adapte l’atelier selon l’énergie créatrice de chacun.e.

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Salon des Génies 27 rue Aristide Dumont 26400 Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 62 68 21 contact@encorpsvisible.fr

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English :

A simple, poetic origami workshop based on the marine world. Accessible to all, I adapt the workshop according to each person’s creative energy.

L’événement Atelier Origamis Aquatiques Crest a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme