Festival Opéra et châteaux Don Pasquale de Donizetti Tour de Crest Crest
Festival Opéra et châteaux Don Pasquale de Donizetti Tour de Crest Crest jeudi 9 juillet 2026.
Crest
Festival Opéra et châteaux Don Pasquale de Donizetti
Tour de Crest Terrasse couverte au sommet de la Tour, lieu non accessible PMR Crest Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif réduit
Groupe + 8 personnes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09
L’événement principal de la saison 2026 du Festival Opéra et Châteaux sera l’opéra Don Pasquale de Donizetti. Considérée comme l’apothéose du genre buffa , cette œuvre a le pouvoir et la précision des meilleures pièces comiques.
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Tour de Crest Terrasse couverte au sommet de la Tour, lieu non accessible PMR Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53 mayer.celine@orange.fr
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English : Festival Opéra et châteaux Don Pasquale de Donizetti
The main event of the 2026 Festival Opéra et Châteaux season will be Donizetti?s opera Don Pasquale. Considered the apotheosis of the buffa genre, this work has the power and precision of the best comic pieces.
L’événement Festival Opéra et châteaux Don Pasquale de Donizetti Crest a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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