Balade musicale à Crest Crest
Balade musicale à Crest Crest samedi 11 juillet 2026.
Crest
Balade musicale à Crest
Chapelle des Cordeliers Crest Drôme
Tarif : – – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11 18:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Quand les ruelles anciennes deviennent partitions et chaque détour, une note inattendue.
AVEC
Raphaël Feuillâtre, guitare
Aurélien Pascal, violoncelle
.
Chapelle des Cordeliers Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 00 18 contact@mozart-festival.fr
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English : Balade musicale à Crest
When ancient alleyways become partitions and every detour an unexpected note.
WITH
Raphaël Feuillâtre, guitar
Aurélien Pascal, cello
L’événement Balade musicale à Crest Crest a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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