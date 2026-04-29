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Balade musicale à Crest Crest

Balade musicale à Crest Crest samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Chapelle des Cordeliers

Ville : 26400 Crest

Département : Drôme

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 20

Crest

Balade musicale à Crest

Chapelle des Cordeliers Crest Drôme

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11 18:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Quand les ruelles anciennes deviennent partitions et chaque détour, une note inattendue.

AVEC
Raphaël Feuillâtre, guitare
Aurélien Pascal, violoncelle
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Chapelle des Cordeliers Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 00 18  contact@mozart-festival.fr

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English : Balade musicale à Crest

When ancient alleyways become partitions and every detour an unexpected note.

WITH
Raphaël Feuillâtre, guitar
Aurélien Pascal, cello

L’événement Balade musicale à Crest Crest a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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