Exposition de peintures Bérengère Gazielly rue de l’hopital Crest

Crest

Exposition de peintures Bérengère Gazielly

rue de l’hopital Chapelle des Cordeliers Salle Panoramique Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Un voyage au cœur de l’art et de l’âme, présentation de l’univers coloré et vibratoire de Bérengère Gazielly



Présence de l’artiste de 10h30 à 17h30 (20h les samedis).

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rue de l’hopital Chapelle des Cordeliers Salle Panoramique Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English : Exposition de peintures Bérengère Gazielly

A journey to the heart of art and the soul: an introduction to the colorful and vibrant world of Bérengère Gazielly



The artist will be present from 10:30 a.m. to 5:30 p.m. (8:00 p.m. on Saturdays).

L’événement Exposition de peintures Bérengère Gazielly Crest a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme