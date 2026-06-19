Exposition de peintures Bérengère Gazielly rue de l’hopital Crest
Exposition de peintures Bérengère Gazielly rue de l’hopital Crest vendredi 19 juin 2026.
Crest
Exposition de peintures Bérengère Gazielly
rue de l’hopital Chapelle des Cordeliers Salle Panoramique Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Un voyage au cœur de l’art et de l’âme, présentation de l’univers coloré et vibratoire de Bérengère Gazielly
Présence de l’artiste de 10h30 à 17h30 (20h les samedis).
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rue de l’hopital Chapelle des Cordeliers Salle Panoramique Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English : Exposition de peintures Bérengère Gazielly
A journey to the heart of art and the soul: an introduction to the colorful and vibrant world of Bérengère Gazielly
The artist will be present from 10:30 a.m. to 5:30 p.m. (8:00 p.m. on Saturdays).
L’événement Exposition de peintures Bérengère Gazielly Crest a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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