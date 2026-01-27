Dictée géante à la Médiathèque Départementale Place Soljenitsyne Crest

Dictée géante à la Médiathèque Départementale

Médiathèque départementale Crest

19 juin 2026, 14h30-15h30

fin : 2026-06-19 15:30:00

2026-06-19

Dictée géante À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Madame de Sévigné, la médiathèque vous accueillera pour une dictée géante, retransmission de la dictée qui se sera déroulée la veille au château de Grignan.

Place Soljenitsyne Médiathèque départementale Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 60 50 mdvd-crest@ladrome.fr

English :

Giant dictation: To mark the 400th anniversary of the birth of Madame de Sévigné, the mediatheque will be hosting a giant dictation, a retransmission of the dictation that took place the day before at the Château de Grignan.

