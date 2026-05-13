Fête de lamusique au Bar du Pont Crest Bar du Pont Crest Crest
Fête de lamusique au Bar du Pont Crest Bar du Pont Crest Crest dimanche 21 juin 2026.
Crest
Fête de lamusique au Bar du Pont Crest
Bar du Pont Crest 4 place de la liberté Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 01:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la Musique au Bar du Pont à Crest ! Dès 19h, concert de The Vikings puis DJ set jusqu’au bout de la nuit. Parking réservé aux piétons et fermé aux voitures pour vous accueillir nombreux. On vous a gâtés, venez faire la fête avec nous !
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Bar du Pont Crest 4 place de la liberté Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 15 84
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English : Fête de lamusique au Bar du Pont Crest
Fête de la Musique at the Bar du Pont in Crest! From 7pm, a concert by The Vikings followed by a DJ set that will keep you entertained all night long. Parking reserved for pedestrians and closed to cars to welcome you. We’ve spoiled you, so come and party with us!
L’événement Fête de lamusique au Bar du Pont Crest Crest a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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