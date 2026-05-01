Concert Bal Folk avec DiaTao rue Aristide Dumont Crest
Concert Bal Folk avec DiaTao rue Aristide Dumont Crest jeudi 21 mai 2026.
Crest
Concert Bal Folk avec DiaTao
rue Aristide Dumont Salon des Génies Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21 23:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Bal folk avec DiaTao en solo à l’accordéon diatonique.
.
rue Aristide Dumont Salon des Génies Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 92 86 60
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English :
Folk ball with DiaTao solo on diatonic accordion.
L’événement Concert Bal Folk avec DiaTao Crest a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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