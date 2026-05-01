Concert Bal Folk avec DiaTao rue Aristide Dumont Crest

Crest

Concert Bal Folk avec DiaTao

rue Aristide Dumont Salon des Génies Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21 23:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Bal folk avec DiaTao en solo à l’accordéon diatonique.

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rue Aristide Dumont Salon des Génies Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 92 86 60

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English :

Folk ball with DiaTao solo on diatonic accordion.

L’événement Concert Bal Folk avec DiaTao Crest a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme