Fête Médiévale de Crest Place du Docteur Rozier Crest

Crest

Fête Médiévale de Crest

Place du Docteur Rozier Mairie de Crest Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Durant le week-end, parcourez les rues et profitez de nombreuses animations concert, spectacle son et lumière, spectacle équestre, campement, marché artisanal, marché potier, contes, déambulations musicales, visites guidées, animations théâtralisées…

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Place du Docteur Rozier Mairie de Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 10

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English :

Over the weekend, stroll through the streets and enjoy a wide range of entertainment: concerts, sound and light shows, horse shows, encampments, craft markets, pottery markets, storytelling, musical strolls, guided tours, theatrical performances…

L’événement Fête Médiévale de Crest Crest a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme