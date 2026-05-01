Fête Médiévale de Crest Place du Docteur Rozier Crest
Fête Médiévale de Crest Place du Docteur Rozier Crest samedi 23 mai 2026.
Crest
Fête Médiévale de Crest
Place du Docteur Rozier Mairie de Crest Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Durant le week-end, parcourez les rues et profitez de nombreuses animations concert, spectacle son et lumière, spectacle équestre, campement, marché artisanal, marché potier, contes, déambulations musicales, visites guidées, animations théâtralisées…
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Place du Docteur Rozier Mairie de Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 10
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English :
Over the weekend, stroll through the streets and enjoy a wide range of entertainment: concerts, sound and light shows, horse shows, encampments, craft markets, pottery markets, storytelling, musical strolls, guided tours, theatrical performances…
L’événement Fête Médiévale de Crest Crest a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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