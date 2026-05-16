Jazz’apéro École de musique de Crest Crest
Jazz’apéro École de musique de Crest Crest vendredi 5 juin 2026.
Crest
Jazz’apéro
École de musique de Crest 59, avenue Jean Rabot Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 23:00:00
Date(s) :
2026-06-05
L’école de musique de Crest organise le Jazz’apéro avec le Blue Bec Band en live.
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École de musique de Crest 59, avenue Jean Rabot Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 66 56 ecolemusique.crest@gmail.com
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English :
The Crest music school organizes the Jazz’apéro with the Blue Bec Band live.
L’événement Jazz’apéro Crest a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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