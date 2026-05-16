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Jazz’apéro École de musique de Crest Crest

Jazz’apéro École de musique de Crest Crest vendredi 5 juin 2026.

Lieu : École de musique de Crest

Adresse : 59, avenue Jean Rabot

Ville : 26400 Crest

Département : Drôme

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Crest

Jazz’apéro

École de musique de Crest 59, avenue Jean Rabot Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :
2026-06-05

L’école de musique de Crest organise le Jazz’apéro avec le Blue Bec Band en live.
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École de musique de Crest 59, avenue Jean Rabot Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 66 56  ecolemusique.crest@gmail.com

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English :

The Crest music school organizes the Jazz’apéro with the Blue Bec Band live.

L’événement Jazz’apéro Crest a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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