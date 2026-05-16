Jazz’apéro École de musique de Crest Crest

Crest

Jazz’apéro

École de musique de Crest 59, avenue Jean Rabot Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05

L’école de musique de Crest organise le Jazz’apéro avec le Blue Bec Band en live.

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École de musique de Crest 59, avenue Jean Rabot Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 66 56 ecolemusique.crest@gmail.com

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English :

The Crest music school organizes the Jazz’apéro with the Blue Bec Band live.

L’événement Jazz’apéro Crest a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme