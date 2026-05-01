Crest

Fête de la Nature Fascinantes abeilles sauvages !

Crest’actif Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:30:00

fin : 2026-05-20 12:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Bienvenue dans l’univers fascinant des abeilles sauvages non mellifères, surprenantes de diversité et de beauté mais à l’avenir incertain.

Événement organisé par Divers de Terre en partenariat avec la Mairie de Crest

Réservation obligatoire

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Crest’actif Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 53 02 28 contact@diversdeterre.fr

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English :

Welcome to the fascinating world of non-honey-making wild bees, surprising in their diversity and beauty, but with an uncertain future.

Event organized by Divers de Terre in partnership with Crest Town Hall

Reservation required

L’événement Fête de la Nature Fascinantes abeilles sauvages ! Crest a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme