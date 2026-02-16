Spectacle de chansons 13 femmes et quelques valises Cinéma l’Eden Crest
Cinéma l’Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Crest Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-06-01 19:30:00
2026-06-01
Spectacle de chansons par l’atelier Chant en scène 13 femmes et quelques valises. Réservation obligatoire.
Cinéma l’Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 49 26 80 atelierdelavoix@yahoo.fr
English :
Song show by the Chant en scène workshop: 13 femmes et quelques valises (13 women and a few suitcases). Reservations required.
L’événement Spectacle de chansons 13 femmes et quelques valises Crest a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme