Bal Folk Canopaix Salon des Génies Crest
Bal Folk Canopaix Salon des Génies Crest jeudi 28 mai 2026.
Crest
Bal Folk Canopaix
Salon des Génies 27 rue Aristide Dumont Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28 23:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Concert et bal folk avec Canopaix à l’accordéon.
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Salon des Génies 27 rue Aristide Dumont Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 92 86 60
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English :
Concert and folk dance with Canopaix on accordion.
L’événement Bal Folk Canopaix Crest a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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