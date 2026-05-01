Bal Folk Canopaix Salon des Génies Crest

Crest

Bal Folk Canopaix

Salon des Génies 27 rue Aristide Dumont Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28 23:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Concert et bal folk avec Canopaix à l’accordéon.

.

Salon des Génies 27 rue Aristide Dumont Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 92 86 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert and folk dance with Canopaix on accordion.

L’événement Bal Folk Canopaix Crest a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme