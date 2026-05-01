Fête de la Nature Se connecter avec la nature avec les outils numériques Épi-Centre Crest
Fête de la Nature Se connecter avec la nature avec les outils numériques Épi-Centre Crest jeudi 21 mai 2026.
Crest
Fête de la Nature Se connecter avec la nature avec les outils numériques
Épi-Centre Rue Aristide-Dumont Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 14:00:00
fin : 2026-05-21 16:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Apprenez à transformer votre smartphone en compagnon d’exploration ! Les outils numériques peuvent aussi enrichir l’expérience en nature !Découverte d’applications pour identifier les espèces, vous repérer, capturer la beauté du paysage, …
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Épi-Centre Rue Aristide-Dumont Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 14 33 epicentre@mairie-crest.fr
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English :
Learn how to turn your smartphone into an exploration companion! Discover apps for identifying species, finding your bearings, capturing the beauty of the landscape, …
L’événement Fête de la Nature Se connecter avec la nature avec les outils numériques Crest a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme