Le Rallye de la Gastronomie – La Salle à Manger, La Salle à Manger, Place du Champ de Mars, Crest

Le Rallye de la Gastronomie – La Salle à Manger Samedi 6 juin, 09h00 La Salle à Manger, Place du Champ de Mars Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Au volant de votre véhicule, vous partez sur les routes du territoire, découvrez les magnifiques paysages de Drôme et d’Ardèche, rencontrez les producteurs locaux, dégustez, partagez.

A 9h, les participants sont attendus sur leur première étape. C’est parti pour une journée palpitante à la découverte des saveurs de la région. 5 visites gastronomiques s’échelonnent sur la journée : à 9h, 10h45, 13h30, 15h15 et 17h. Sur chaque site-étape, les équipages profitent de 45 minutes passionnantes d’échanges avec les producteurs, de visites et bien sûr, de dégustations !

Entre chaque étape, retour en voiture pour rejoindre le prochain site gastronomique ! Le Rallye n’est néanmoins pas une course. Les parcours sont pensés spécialement pour garantir des timings adaptés entre chaque étape. Toute la journée, l’aventure est rythmée par des énigmes, permettant de résoudre un mystère haletant et de prétendre à la victoire finale. A la clé, de nombreux produits de nos entreprises partenaires, à déguster entre amis ou en famille !

Après les visites, il est temps de se rassembler à partir de 18h sur le Champ de Mars à Valence pour l’aboutissement de l’expérience Rallye. Sur le Rassemblement Final, un DJ, des food-trucks gastronomiques et un écran géant sont là pour vous faire vivre d’ultimes moments de convivialité et de plaisir.

A découvrir le 6 juin :

Découvrez La Salle à Manger, le restaurant bistronomique situé à proximité de la Tour de Crest. Nous incarnons une vision nouvelle de la bistronomie locale, bien au-delà de la simple qualité culinaire. À quelques pas du monument emblématique de Crest, notre établissement est devenu un point de repère pour les amoureux de bonne cuisine. Notre approche ? Nous collaborons avec 23 partenaires locaux : maraîchers, fermiers, fromagers et artisans du quotidien. Ces liens tissent l’âme de notre restaurant. Ici, on ne parle pas d’un simple établissement. C’est un lieu de vie, un espace bâti sur la cohésion, les rires et l’amour. Marion et Cyril Huin-Bauchat, les fondateurs, vous accueillent comme chez vous.

https://lasalleamangercrest.fr/

La Salle à Manger, Place du Champ de Mars 26400 Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.rallyedelagastronomie.fr/inscription-et-billetterie.html »}] [{« link »: « https://lasalleamangercrest.fr/ »}]

Un Rallye se déroulant sur une journée et vous emmenant au plus proche des entreprises gastronomiques de la région rallye gastronomie

DR