Jouer à peindre et à modeler Ateliers gratuits au Parc Sainte-Anne Sous le préau Crest
Jouer à peindre et à modeler Ateliers gratuits au Parc Sainte-Anne Sous le préau Crest mercredi 27 mai 2026.
Crest
Jouer à peindre et à modeler Ateliers gratuits au Parc Sainte-Anne
Sous le préau Parc Sainte Anne 138 rue des Auberts Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 09:30:00
fin : 2026-10-03 11:30:00
Date(s) :
2026-05-27 2026-06-10 2026-06-23 2026-10-03
Un grand plongeon dans le Jeu de peindre et le modelage libre ! Une invitation à prendre le temps, à chercher vos couleurs et vos gestes. Explorer, jouer, vous faire plaisir, sans autre enjeu que d’être là pour vous.
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Sous le préau Parc Sainte Anne 138 rue des Auberts Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 13 40 49 asso.gouache@gmail.com
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English : Jouer à peindre et à modeler Ateliers gratuits au Parc Sainte-Anne
A deep dive into the game of painting and free modelling! An invitation to take your time, find your colors and gestures. Explore, play, enjoy yourself, with nothing at stake but being there for you.
L’événement Jouer à peindre et à modeler Ateliers gratuits au Parc Sainte-Anne Crest a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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