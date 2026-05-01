Jouer à peindre et à modeler Ateliers gratuits au Parc Sainte-Anne Sous le préau Crest

Crest

Jouer à peindre et à modeler Ateliers gratuits au Parc Sainte-Anne

Sous le préau Parc Sainte Anne 138 rue des Auberts Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 09:30:00

fin : 2026-10-03 11:30:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-06-10 2026-06-23 2026-10-03

Un grand plongeon dans le Jeu de peindre et le modelage libre ! Une invitation à prendre le temps, à chercher vos couleurs et vos gestes. Explorer, jouer, vous faire plaisir, sans autre enjeu que d’être là pour vous.

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Sous le préau Parc Sainte Anne 138 rue des Auberts Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 13 40 49 asso.gouache@gmail.com

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English : Jouer à peindre et à modeler Ateliers gratuits au Parc Sainte-Anne

A deep dive into the game of painting and free modelling! An invitation to take your time, find your colors and gestures. Explore, play, enjoy yourself, with nothing at stake but being there for you.

L’événement Jouer à peindre et à modeler Ateliers gratuits au Parc Sainte-Anne Crest a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme