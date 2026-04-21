Exposition Florès Atelier Carcavel, 23 rue Archinard Crest

Crest

Exposition Florès

Atelier Carcavel, 23 rue Archinard Atelier Carcavel Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-06-04

Peinture et encres brodées

Jean-Marc BARRIER , Nicole KOCH

Deux peintres à la lisière de la figuration et de l’abstraction.

Le jardin dérobé, des fleurs géantes, des fleurs qui n’existent pas, des draperies de vie, une fête et une acmée…

.

Atelier Carcavel, 23 rue Archinard Atelier Carcavel Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 21 89 carcavel@cegetel.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Florès

Painting and embroidered inks

Jean-Marc BARRIER , Nicole KOCH

Two painters on the edge of figuration and abstraction.

The stolen garden, giant flowers, flowers that don’t exist, draperies of life, a party and an acme…

L’événement Exposition Florès Crest a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme