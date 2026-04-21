Exposition Florès Atelier Carcavel, 23 rue Archinard Crest
Exposition Florès Atelier Carcavel, 23 rue Archinard Crest jeudi 4 juin 2026.
Crest
Exposition Florès
Atelier Carcavel, 23 rue Archinard Atelier Carcavel Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-06-04
Peinture et encres brodées
Jean-Marc BARRIER , Nicole KOCH
Deux peintres à la lisière de la figuration et de l’abstraction.
Le jardin dérobé, des fleurs géantes, des fleurs qui n’existent pas, des draperies de vie, une fête et une acmée…
.
Atelier Carcavel, 23 rue Archinard Atelier Carcavel Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 21 89 carcavel@cegetel.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Florès
Painting and embroidered inks
Jean-Marc BARRIER , Nicole KOCH
Two painters on the edge of figuration and abstraction.
The stolen garden, giant flowers, flowers that don’t exist, draperies of life, a party and an acme…
L’événement Exposition Florès Crest a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
À voir aussi à Crest (Drôme)
- Connaissance du monde Groenland l’île extrême Cinéma l’Eden Crest 27 avril 2026
- Journée descente en rappel Crest 9 mai 2026
- À Tour de Jeux Tour de Crest Crest 14 mai 2026
- Spectacle de chansons 13 femmes et quelques valises Cinéma l’Eden Crest 1 juin 2026
- Le Rallye de la Gastronomie – La Salle à Manger, La Salle à Manger, Place du Champ de Mars, Crest 6 juin 2026