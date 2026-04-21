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Exposition Florès Atelier Carcavel, 23 rue Archinard Crest

Exposition Florès Atelier Carcavel, 23 rue Archinard Crest jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Atelier Carcavel, 23 rue Archinard

Adresse : Atelier Carcavel

Ville : 26400 Crest

Département : Drôme

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Crest

Exposition Florès

Atelier Carcavel, 23 rue Archinard Atelier Carcavel Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-06-04

Peinture et encres brodées
Jean-Marc BARRIER , Nicole KOCH
Deux peintres à la lisière de la figuration et de l’abstraction.
Le jardin dérobé, des fleurs géantes, des fleurs qui n’existent pas, des draperies de vie, une fête et une acmée…
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Atelier Carcavel, 23 rue Archinard Atelier Carcavel Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 21 89  carcavel@cegetel.net

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English : Exposition Florès

Painting and embroidered inks
Jean-Marc BARRIER , Nicole KOCH
Two painters on the edge of figuration and abstraction.
The stolen garden, giant flowers, flowers that don’t exist, draperies of life, a party and an acme…

L’événement Exposition Florès Crest a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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