Conférence “Des villes en mieux” L’Usine Vivante Crest
Conférence “Des villes en mieux” L’Usine Vivante Crest mercredi 20 mai 2026.
Crest
Conférence “Des villes en mieux”
L’Usine Vivante 24 avenue Adrien Fayolle Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:30:00
fin : 2026-05-20 20:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Présentation d’un ouvrage collectif Des Villes en Mieux autour des manières d’habiter, transformer et réinventer nos territoires.
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L’Usine Vivante 24 avenue Adrien Fayolle Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 12 07 16 wdufourcq@gmail.com
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English : Conférence “Des villes en mieux”
Presentation of a collective work entitled Des Villes en Mieux , about ways of living, transforming and reinventing our territories.
L’événement Conférence “Des villes en mieux” Crest a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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