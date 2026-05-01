Conférence “Des villes en mieux” L’Usine Vivante Crest

Crest

Conférence “Des villes en mieux”

L’Usine Vivante 24 avenue Adrien Fayolle Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:30:00

fin : 2026-05-20 20:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Présentation d’un ouvrage collectif Des Villes en Mieux autour des manières d’habiter, transformer et réinventer nos territoires.

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L’Usine Vivante 24 avenue Adrien Fayolle Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 12 07 16 wdufourcq@gmail.com

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English : Conférence “Des villes en mieux”

Presentation of a collective work entitled Des Villes en Mieux , about ways of living, transforming and reinventing our territories.

L’événement Conférence “Des villes en mieux” Crest a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme