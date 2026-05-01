Fête de la Nature Fabrication de nichoirs Crest
Fête de la Nature Fabrication de nichoirs Crest samedi 23 mai 2026.
Crest
Fête de la Nature Fabrication de nichoirs
Crest’actif Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Sensibilisation et conseils pour préserver la biodiversité chez soi , à l’occasion d’un atelier de fabrication de nichoirs à mésanges et rouges-queues.
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Crest’actif Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 077609373 developpementdurable@mairie-crest.fr
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English :
Awareness-raising and advice on how to preserve biodiversity at home , with a workshop on making nesting boxes for chickadees and cranesbills.
L’événement Fête de la Nature Fabrication de nichoirs Crest a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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