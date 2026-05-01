Crest

Fête de la Nature Fabrication de nichoirs

Crest’actif Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Sensibilisation et conseils pour préserver la biodiversité chez soi , à l’occasion d’un atelier de fabrication de nichoirs à mésanges et rouges-queues.

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Crest’actif Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 077609373 developpementdurable@mairie-crest.fr

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English :

Awareness-raising and advice on how to preserve biodiversity at home , with a workshop on making nesting boxes for chickadees and cranesbills.

L’événement Fête de la Nature Fabrication de nichoirs Crest a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme