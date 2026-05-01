Bal à l’Oud Salle des Colibris Crest

Crest

Bal à l’Oud

Salle des Colibris 32 rue du Docteur Alcide Maurin Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 19:00:00

fin : 2026-05-24 23:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Bal folk avec un duo oriental et percussif.

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Salle des Colibris 32 rue du Docteur Alcide Maurin Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 00 67

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English :

Folk ball with an oriental and percussive duo.

L’événement Bal à l’Oud Crest a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme