Bal à l’Oud Salle des Colibris Crest
Bal à l’Oud Salle des Colibris Crest dimanche 24 mai 2026.
Crest
Bal à l’Oud
Salle des Colibris 32 rue du Docteur Alcide Maurin Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 19:00:00
fin : 2026-05-24 23:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Bal folk avec un duo oriental et percussif.
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Salle des Colibris 32 rue du Docteur Alcide Maurin Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 00 67
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English :
Folk ball with an oriental and percussive duo.
L’événement Bal à l’Oud Crest a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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