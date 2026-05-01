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Bal à l’Oud Salle des Colibris Crest

Bal à l’Oud Salle des Colibris Crest dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Salle des Colibris

Adresse : 32 rue du Docteur Alcide Maurin

Ville : 26400 Crest

Département : Drôme

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Crest

Bal à l’Oud

Salle des Colibris 32 rue du Docteur Alcide Maurin Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 19:00:00
fin : 2026-05-24 23:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Bal folk avec un duo oriental et percussif.
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Salle des Colibris 32 rue du Docteur Alcide Maurin Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 00 67 

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English :

Folk ball with an oriental and percussive duo.

L’événement Bal à l’Oud Crest a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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