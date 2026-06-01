Visite guidée CREST L’INSOLITE RDV Office de Tourisme Crest

Crest

Visite guidée CREST L’INSOLITE

RDV Office de Tourisme Place du général de Gaulle Crest Drôme

Tarif : – – EUR

gratuit pour les moins de 6ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:00:00

fin : 2026-07-07 20:30:00

Date(s) :

2026-06-23 2026-07-07 2026-07-28 2026-08-18 2026-08-25

Déambulant au coeur des ruelles, survolant l’histoire de la ville, découvrez CREST L’INSOLITE . Anecdotes, vestige architectural, légendes, laissez-vous guider autrement. RESERVATION OBLIGATOIRE EN LIGNE

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RDV Office de Tourisme Place du général de Gaulle Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 57 71 14 lapetiteguide@orange.fr

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English :

Strolling through the narrow streets, taking in the history of the town, discover CREST L’INSOLITE . Anecdotes, architectural relics, legends, let yourself be guided in a different way. ONLINE BOOKING REQUIRED

L’événement Visite guidée CREST L’INSOLITE Crest a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme