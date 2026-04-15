Festival Opéra et châteaux Don Pasquale de Donizetti Cour de l’école de musique (lieu extérieur) Crest

Crest

Festival Opéra et châteaux Don Pasquale de Donizetti

Cour de l’école de musique (lieu extérieur) 59, Avenue Jean Rabot Crest Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Groupe + 8 personnes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:00:00

fin : 2026-07-12 23:00:00

Date(s) :

2026-07-12

L’événement principal de la saison 2026 du Festival Opéra et Châteaux sera l’opéra Don Pasquale de Donizetti. Considérée comme l’apothéose du genre buffa , cette œuvre a le pouvoir et la précision des meilleures pièces comiques.

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Cour de l’école de musique (lieu extérieur) 59, Avenue Jean Rabot Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 22 47 97 mayer.celine@orange.fr

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English : Festival Opéra et châteaux Don Pasquale de Donizetti

The main event of the 2026 Festival Opéra et Châteaux season will be Donizetti?s opera Don Pasquale. Considered the apotheosis of the buffa genre, this work has the power and precision of the best comic pieces.

L’événement Festival Opéra et châteaux Don Pasquale de Donizetti Crest a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme