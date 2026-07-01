Marché Artisanal Estival à l’Usine Vivante L’Usine Vivante Crest

Informations pratiques

Crest

Marché Artisanal Estival à l’Usine Vivante

L’Usine Vivante 24 avenue Adrien Fayolle Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Les artisans de l’Usine Vivante vous invitent à sa première édition du marché artisanal estival.

Producteurs locaux, Contes, Concert, Foodtruck

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L’Usine Vivante 24 avenue Adrien Fayolle Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@usinevivante.org

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English :

The artisans at Usine Vivante invite you to the first edition of their summer craft market.

Local producers, storytelling, concert, food trucks

Be sure to bring cash

L’événement Marché Artisanal Estival à l’Usine Vivante Crest a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme