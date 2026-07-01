Marché Artisanal Estival à l’Usine Vivante L’Usine Vivante Crest
vendredi 17 juillet 2026 · L'Usine Vivante · Crest
Informations pratiques
Crest
Marché Artisanal Estival à l’Usine Vivante
L’Usine Vivante 24 avenue Adrien Fayolle Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Les artisans de l’Usine Vivante vous invitent à sa première édition du marché artisanal estival.
Producteurs locaux, Contes, Concert, Foodtruck
Prévoir de la monnaie
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L’Usine Vivante 24 avenue Adrien Fayolle Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@usinevivante.org
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English :
The artisans at Usine Vivante invite you to the first edition of their summer craft market.
Local producers, storytelling, concert, food trucks
Be sure to bring cash
L’événement Marché Artisanal Estival à l’Usine Vivante Crest a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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