UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Crest

Marché Artisanal Estival à l’Usine Vivante L’Usine Vivante Crest

vendredi 17 juillet 2026 · L'Usine Vivante · Crest

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
L'Usine Vivante
Adresse
24 avenue Adrien Fayolle
Ville
26400 Crest
Département
Drôme
Tarif

Crest

Marché Artisanal Estival à l’Usine Vivante

L’Usine Vivante 24 avenue Adrien Fayolle Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Les artisans de l’Usine Vivante vous invitent à sa première édition du marché artisanal estival.
Producteurs locaux, Contes, Concert, Foodtruck
Prévoir de la monnaie
  .

L’Usine Vivante 24 avenue Adrien Fayolle Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@usinevivante.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The artisans at Usine Vivante invite you to the first edition of their summer craft market.
Local producers, storytelling, concert, food trucks
Be sure to bring cash

L’événement Marché Artisanal Estival à l’Usine Vivante Crest a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

À voir aussi à Crest (Drôme)