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AGENDA · Crest

Marché Artisanal Estival L’Usine Vivante Crest

vendredi 17 juillet 2026 · L'Usine Vivante · Crest

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
L'Usine Vivante
Adresse
24 avenue Adrien Fayolle
Ville
26400 Crest
Département
Drôme
Tarif

Crest

Marché Artisanal Estival

L’Usine Vivante 24 avenue Adrien Fayolle Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Les artisans de l’Usine Vivante vous invitent à la première édition du marché artisanal estival.
Producteurs locaux, contes, concert, foodtruck….
Prévoir de la monnaie
  .

L’Usine Vivante 24 avenue Adrien Fayolle Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@usinevivante.org

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English :

The artisans at Usine Vivante invite you to the first edition of the summer craft market.
Local producers, storytelling, a concert, food trucks…
Be sure to bring cash.

L’événement Marché Artisanal Estival Crest a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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