Marché Artisanal Estival L’Usine Vivante Crest
vendredi 17 juillet 2026 · L'Usine Vivante · Crest
Informations pratiques
Crest
Marché Artisanal Estival
L’Usine Vivante 24 avenue Adrien Fayolle Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Les artisans de l’Usine Vivante vous invitent à la première édition du marché artisanal estival.
Producteurs locaux, contes, concert, foodtruck….
Prévoir de la monnaie
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L’Usine Vivante 24 avenue Adrien Fayolle Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@usinevivante.org
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English :
The artisans at Usine Vivante invite you to the first edition of the summer craft market.
Local producers, storytelling, a concert, food trucks…
Be sure to bring cash.
L’événement Marché Artisanal Estival Crest a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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