Marché Artisanal Estival L’Usine Vivante Crest

Informations pratiques

Crest

Marché Artisanal Estival

L’Usine Vivante 24 avenue Adrien Fayolle Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Les artisans de l’Usine Vivante vous invitent à la première édition du marché artisanal estival.

Producteurs locaux, contes, concert, foodtruck….

Prévoir de la monnaie

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L’Usine Vivante 24 avenue Adrien Fayolle Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@usinevivante.org

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English :

The artisans at Usine Vivante invite you to the first edition of the summer craft market.

Local producers, storytelling, a concert, food trucks…

Be sure to bring cash.

L’événement Marché Artisanal Estival Crest a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme