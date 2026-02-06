Crest Jazz Festival 50ème édition Espace Soubeyran Crest

Crest Jazz Festival 50ème édition

Espace Soubeyran 75 Avenue Jean Rabot Crest Drôme

Tarif : 20 – 20 – 35 EUR

Abonnement 3 soirées 80€

Pass intégral 120€

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-08

2026-08-02

Une programmation éclectique, en équilibre sur le fil rouge du jazz. Des concerts sur la grande scène et aussi au cœur de la ville, le concours international de jazz vocal, un cycle de conférences, des concerts off et des stages et ateliers.

Espace Soubeyran 75 Avenue Jean Rabot Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 51 20 57 02 contact@crestjazz.com

English :

An eclectic program, balanced on the red thread of jazz. Concerts on the main stage and in the heart of the town, the international vocal jazz competition, a series of conferences, off concerts and workshops.

